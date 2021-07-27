Пассажирское движение по озеру Шарташ намерены восстановить в Екатеринбурге

Директор Шарташского лесопарка (Екатеринбург) Артур Зиганшин выразил надежду, что в ближайшие два года удастся восстановить прогулочные маршруты по озеру Шарташ. Об этом сообщил ТАСС.

«Обсудили с потенциальным инвестором идею запустить прогулочные маршруты по озеру Шарташ», — поделился Зиганшин. ИА НСН отметило его слова о намерении обустроить несколько пристаней по береговой линии. Посетители лесопарка смогут наслаждаться водными прогулками и добираться по расписанию в нужную точку с удобством и комфортом.