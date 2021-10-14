В России ужесточат контроль за пассажирскими перевозками

В России разработают меры для искоренения серых схем в сфере пассажирских перевозок. Их разработкой займутся Минтранс вместе с Ространснадзором, Минфином и Минтрудом.

Это следует из письма за подписью вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего сферу транспорта, сообщила газета «Ведомости». В документе приведен ряд предложений по обелению отрасли. Их, как отмечается, следует оценить профильным ведомствам.

Первое из этих предложений — это переход к обязательному использованию брутто-контрактов. На сегодняшний день такие договоры заключают некоторые муниципалитеты, к примеру, Нижний Новгород.

Муниципалитет, по условиям контрактов, закупает у частных предпринимателей весь необходимый объем услуг. Однако оплата поездок пассажирами идет в бюджет, поскольку перевозчики обязаны каждые два дня перечислять выручку муниципалитету. Сам перевозчик получает гарантированный доход, который составляют выплаты по контракту, производящиеся дважды в месяц.

В России предложили ввести уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. Причем нарушивших повторно хотят лишать прав на любой вид транспорта. Однако юристы уверены, что жесткий подход едва ли снизит количество выпивших за рулем, а вот уровень коррупции может взлететь.