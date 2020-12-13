Метель в Норильске на два дня задержала пассажирский самолет, который должен был вылететь в Абакан 12 декабря. В норильском аэропорту сообщили, что лайнер отправится в столицу Хакасии только утром в понедельник.

«Рейс, который ранее должен был вылететь из Норильска в субботу, задерживается. Там была метель. В воскресенье аэропорт Норильска вообще не работает, потому предполагаемое время вылета — в семь [утра] в понедельник», — рассказали РИА «Новости» в аэропорту Норильска.

Сегодня дорогу из города в аэропорт закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды, которая будет бушевать в Норильске весь день. По данным регионального управления МЧС, в городе ожидаются снег и метель.

Видимость составит не более одного-двух километров. Южный ветер будет дуть с порывами до 23 метров в секунду. Столбик термометра опустится до отметки в -20 градусов.