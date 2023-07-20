Общество 20 июля 2023, 15:53 Пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» пустили из Петербурга в Кронштадт

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По маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт будет курсировать новый скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Катамараны будут перевозить посетителей музейно-исторического парка «Остров фортов» от Дворцовой набережной до Кронштадта.

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В сообщении говорится, что они могут развивать скорость до 60 километров в час и перевозить более 150 пассажиров на одном рейсе. Часть людей может находиться на открытой палубе.