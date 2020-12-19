Пассажирский Boeing совершит экстренную посадку в Сургуте

Пассажирский самолет Boeing совершит экстренную посадку в Сургуте из-за сработавшего датчика неисправности наддува турбины. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Utair.

«После вылета из Игарки в Уфу на Boeing 735 сработала световая индикация отсутствия наддува. В интересах безопасности командир принял решение произвести посадку в Сургуте», — уточнили в авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что сейчас полет продолжается в штатном режиме, но с изменением ограничений по высоте — три тысячи метров вместо 10 тысяч метров.

«Запланирована штатная посадка в 20:25 по местному времени. Согласно правилам, компания готовит резервный борт, который вылетит из Сургута в Уфу в 22:30 по местному времени», — подчеркнули в пресс-службе Utair.

На борту самолета находится 121 человек, в том числе 116 пассажиров.