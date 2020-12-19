Пассажирский Boeing благополучно совершил экстренную посадку в Сургуте

Пассажирский самолет Boeing, который летел из Игарки в Уфу, благополучно приземлился в Сургуте. Ранее пилот объявил, что воздушное судно совершит в аэропорту города экстренную посадку.

Об этом «360» рассказали в пресс-службе Utair.

«Самолет произвел штатную посадку в Сургуте в 20:00 по местному времени. С пассажирами и экипажем все в порядке», — уточнили в авиакомпании.

Командир самолета сообщил, что совершит экстренную посадку из-за того, что сработала световая индикация отсутствия наддува. Он принял решение прервать полет в интересах безопасности. На борту находились 116 пассажиров и пять членов экипажа.

В авиакомпании также отметили, что уже готовят другой борт, который доставит пассажиров в пункт назначения. Планируется, что он вылетит из Сургута в Уфу в 22:30.