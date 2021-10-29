Пассажиров в московской подземке в первый день длинных выходных стало на 27% меньше

С началом периода нерабочих дней количество пассажиров столичного транспорта уменьшилось. В Московском метрополитене в первый день вынужденных каникул их стало меньше на 27%, сообщило РИА «Новости».

Пассажиров в наземном городском транспорте стало меньше на 24%, добавил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

Указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин. Решение глава государства принял из-за ухудшившейся по стране ситуации с коронавирусом.

В Москве и области нерабочие дни начались с 28 октября. В утренний час пик метро в Москве опустело, а на дорогах практически не было заторов.

Нерабочие дни обязали соблюдать все столичные предприятия и организации. Исключение сделано для компаний, отвечающих за работу инфраструктуры города, предприятий непрерывного цикла и ряда других. В Москве работают только продуктовые магазины, остальные перешли на дистанционное обслуживание покупателей. Кафе и рестораны закрыты.