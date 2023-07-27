Общество 27 июля 2023, 11:26 Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по лицам — СМИ «Коммерсант»: ОАО «РЖД» планирует верифицировать пассажиров по лицам Freepik

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Пассажиров поездов дальнего следования могут начать верифицировать при помощи биометрии, а паспорта проверять перестанут. ОАО «РЖД», Минцифры и Минтранс наметили эксперимент на 2024 год, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Проект потребует не только закупки парка планшетов, но и создания «чистой зоны» для проверки, куда не станут допускать провожающих. Дорожная карта предполагает, что эксперимент стартует уже в первом квартале следующего года. Как пояснили в Минцифры, новый порядок поможет сделать идентификацию пассажиров удобнее и избежать ситуаций, когда человек забыл дома паспорт и не смогу уехать на поезде.

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Представители Центра биометрических технологий — оператора единой биометрической системы — подтвердили изданию, что такая возможность прорабатывается, при этом добавили, что использование биометрии не обязательно для подтверждения личности, а «существующие способы оказания услуг» следует сохранить. В ОАО «РЖД» отметили, что вопрос изучается.