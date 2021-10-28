Пассажиров прилетевшего из Москвы в Сочи самолета обыскали на выходе из-за пропавшего пледа

Полицейские и стюардессы обыскали пассажиров рейса Москва — Сочи после приземления — в бизнес-классе пропал плед. Никаких протоколов и понятых не было. Плед позже нашелся, а перевозчик извинился. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, обыск устроили, чтобы одну из сотрудниц не наказали. Мужчина, который прилетел в Сочи этим рейсом, пообещал пожаловаться в транспортную прокуратуру.

После того как пропажа нашлась в экономклассе, авиакомпания прислала одному из пассажиров извинения. В письме говорится, что именно обыск помог обнаружить исчезнувший плед, когда на борту оставалось около 15 человек.

Авиакомпания выразила надежду, что случившееся не повлияет в будущем на выбор авиакомпании. Извинения принесли «за испытанные неудобства».