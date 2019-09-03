Пассажиров поврежденного в Шереметьево лайнера отправят в Пекин другим бортом
«Авиакомпания „Аэрофлот“ планирует отправить пассажиров рейса SU 202 резервным бортом», — рассказали «360» в Шереметьево.
Пассажиров обеспечили всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам перевозчика.
Самолеты столкнулись на взлетно-посадочной полосе в ШереметьевоПодробнее
Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о том, что два лайнера зацепились крыльями в Шереметьево. Факт происшествия подтвердили в авиакомпании.
Одним из самолетов был лайнер «Аэрофлота», а другим — борт Royal Flight, который буксировали во время инцидента. В аэропорту рассказали, что на борту воздушного судна, которое должно было лететь в Пекин, находились 229 пассажиров. Пострадавших нет.
Людей оперативно высадили из самолета и доставили в пассажирский терминал.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку обстоятельств происшествия.
Как рассказала ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании. Также прокуратура проверит соблюдение «Аэрофлотом» прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки.