Пассажиров поврежденного в Шереметьево лайнера отправят в Пекин другим бортом

Компания «Аэрофлот» предоставит другой борт пассажирам рейса Москва — Пекин, который отложили из-за повреждения лайнера в московском аэропорту Шереметьево.

«Авиакомпания „Аэрофлот“ планирует отправить пассажиров рейса SU 202 резервным бортом», — рассказали «360» в Шереметьево.

Пассажиров обеспечили всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам перевозчика.

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Ранее СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о том, что два лайнера зацепились крыльями в Шереметьево. Факт происшествия подтвердили в авиакомпании.

Одним из самолетов был лайнер «Аэрофлота», а другим — борт Royal Flight, который буксировали во время инцидента. В аэропорту рассказали, что на борту воздушного судна, которое должно было лететь в Пекин, находились 229 пассажиров. Пострадавших нет.

Людей оперативно высадили из самолета и доставили в пассажирский терминал.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку обстоятельств происшествия.

Как рассказала ТАСС представитель ММТП Екатерина Короткова, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании. Также прокуратура проверит соблюдение «Аэрофлотом» прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки.