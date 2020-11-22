Пассажиров московского метро попросили не тереть нос собаке пограничника. Дело даже не в ковиде

Департамент транспорта столицы попросил пассажиров метро не прикасаться к скульптурам на станции «Площадь Революции». Поскольку «многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик».

В нишах на станции установлено 76 бронзовых фигур, символизирующих подвиг советских людей. Все они были отлиты в Ленинграде под руководством скульптора Матвея Манизера. На станции их установили в 1938 году. Во время войны скульптуры эвакуировали, после вернули на старое место.

«По легенде, если потереть нос собаки пограничника, то повезет в учебе, — сообщили в Telegram-канале департамента. — А у каждого, кто с утра потрогает флажок матроса-сигнальщика, будет удачный день».

Однако «за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь», отметили в ведомстве.

В департаменте призывают сохранить оформление станции для будущих поколений, поскольку «желания можно загадывать, не прикасаясь к скульптурам».

Станция «Площадь Революции» находится на Арбатско-Покровской (синей) ветке Московского метрополитена, между станциями «Курская» и «Арбатская». Ее открыли 13 марта 1938 года. Станция имеет статус выявленного объекта культурного наследия.