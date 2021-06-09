Пассажиров «Ласточки» по ошибке высадили на платформу без выхода

Машинист поезда «Ласточка» случайно высадил пассажиров на закрытую платформу в Зеленограде. Об этом «360» сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Инцидент произошел днем 9 июня. Очевидец снял на видео столпотворение на закрытом перроне. Обескураженные пассажиры мокли под дождем и не понимали, как им следует преодолевать высокие металлические заборы.

В ЦППК уточнили, что «Ласточка» прибыла на правильный путь, просто машинист по невнимательности открыл двери на правую сторону, где расположена закрытая платформа, хотя должен был — на левую.

«Практически сразу он заметил ошибку и открыл также двери в нужную сторону. Пассажиры постепенно перешли через салон и вышли в город», — добавили в пресс-службе.

Сотрудники компании проконтролировали, чтобы все пассажиры перешли на правильную платформу. Машиниста поезда пообещали привлечь к ответственности.