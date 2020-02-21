Пассажиров из вагона с больной китаянкой отправили на карантин в Брянск
Ситуацию для РИА «Новости» прояснил директор департамента здравоохранения Брянской области Андрей Бардуков.
Китаянку, у которой поднялась высокая температура, уже направили в городскую больницу № 4, где развернут резервационный госпиталь.
«Там не подтверждается ничего, ее госпитализировали, привезли с соблюдением всех правил», — уточнил Бардуков.
Вагон, в котором ехала китаянка, отцепили и отправили в санитарный тупик. Гражданку КНР сняли с поезда Киев — Москва прошлой ночью. При прохождении пограничного контроля выяснилось, что у женщины жар. У нее заподозрили коронавирус.
COVID-19 в мире заразились уже более 76 тысяч человек. Умерли свыше 2,2 тысячи инфицированных. Клинические испытания вакцины от нового коронавируса в КНР стартуют в апреле. Сейчас некоторые виды вакцины тестируют на животных. Ученые заявили, что разрабатывать лекарство сложно и долго.