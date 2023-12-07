Общество 07 декабря 2023, 16:11 Пассажиров эвакуировали из сочинского аэропорта «ЧП Сочи»: эвакуация пассажиров прошла в сочинском аэропорту РИА «Новости»

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Эвакуация пассажиров из-за неизвестной аварийной ситуации прошла в четверг, 7 декабря, в аэропорту города Сочи имени Севастьянова. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

Очевидцы рассказали, что в здании воздушной гавани сработал сигнал тревоги, после чего людей по громкоговорителям попросили покинуть терминал и отойти на безопасное расстояние.

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Издание «Кубань Информ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщило, что тревога оказалась учебной.

«Замену пожарной сигнализации произвели в одном из терминалов. Ее будут тестировать на протяжении всего дня, системы оповещения звучат в учебном режиме», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.

Изданию Sochi1.ru представители аэропорта также добавили, что на его общую работу ситуация никак не повлияла. Все рейсы отправляются и прилетают вовремя.

В конце ноября эвакуация прошла в аэропорту Перми после обнаружения странной посылки с содержимым в виде боеприпасов.