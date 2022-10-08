Пассажиров четырех поездов в Крым пообещали разместить в гостиницах Анапы | 360°

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Пассажиров четырех поездов в Крым пообещали разместить в гостиницах Анапы

РЖД: пассажиров четырех перенаправленных из Крыма поездов обеспечили водой и питанием

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Пассажиров четырех поездов в Крым, перенаправленных в Анапу, разместят в гостиницах и обеспечат водой и дополнительным питанием. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги».

«В настоящий момент на станции Анапа находятся четыре поезда: № 28 Москва — Симферополь, № 170 Санкт-Петербург — Симферополь; № 76 Омск — Симферополь, № 166 Москва — Симферополь. Все пассажиры перечисленных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием. Они будут размещены в гостиницах», — говорится в сообщении.

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На станции Анапа сейчас возвращают билеты. В РЖД создан оперативный штаб под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

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Ранее Минтранс России сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту организуют к 20:00 вечера. Следственный комитет установил данные взорвавшегося грузового автомобиля. Хозяином машины оказался житель Краснодарского края. По сведениям СК, при взрыве погибли как минимум три человека.

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Взрыв на Крымском мосту

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