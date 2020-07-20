Пассажиров будут тестировать на коронавирус в Шереметьево

Пассажирам в столичном аэропорту Шереметьево предложат сдать экспресс-тест на коронавирус. Пилотный проект проверки здоровья людей запустили совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) в преддверии открытия международных рейсов.

«Организация услуги тестирования пассажиров является первым шагом к созданию аэропортов с чистыми от коронавируса зонами», — приводит РБК слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

По данным фонда, с 20 июля пассажиры внутренних рейсов смогут пройти тестирование в терминале В, а с 27 июля пассажиры внутренних и международных рейсов смогут сдать анализы и в терминале D. Результаты будут выдавать на русском и английском языках.

Пассажиров в Шереметьево будут проверять при помощи тест-систем компании EMG, которые применяли во время массового тестирования гостей парада Победы 24 июня.

По последним данным, российские медики с начала пандемии выявили 777 486 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 12 427 человек. Президент России Владимир Путин во время визита в Крым заявил, что вести успешную борьбу с инфекцией с минимальными потерями помогло строгое соблюдение всех ограничений.