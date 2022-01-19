Пассажиропоток в самарском аэропорту Курумоч в 2021 году был больше, чем в 2019

Пассажиропоток в самарском аэропорту Курумоч составил 3,7 миллиона человек в 2021 году. Это больше, чем в 2019, до коронавируса. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В 2019 году этот показатель составил 3,1 миллиона пассажиров. В прошлом году пассажиры стали на 8% чаше летать по внутренним направлениям. Самые популярные из них — Москва, Санкт- Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Анапа.