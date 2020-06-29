Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91%

В мае 2020 года авиауслугами воспользовались 949 тысяч человек, большинство из них летали внутри страны.

Запрет на международное авиасообщение вступил в силу в конце марта, полностью вылетать за границу нельзя было с 4 апреля. Всему виной — ограничительные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса. Исключение составляли вывозные рейсы с россиянами на родину.

С 8 июня правительство России разрешило россиянам вылетать за рубеж в рабочих целях, для лечения, обучения или ухода за больными родственниками.

Ранее стало известно, что Росавиация подготовила список из 15 стран, куда рекомендуется открыть полеты для всех россиян с 15 июля. В него вошли страны СНГ, Греция и Турция. Но пока точного решения по этим странам нет — список не утвержден Роспотребнадзором.