Пассажиропоток отечественных авиакомпаний уменьшился на 92%
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уточнила, насколько по итогам апреля снизился пассажиропоток российских авиакомпаний. Об этом сообщила «Газета.ru».
Отмечается, что в связи с распространением коронавируса ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиаперевозчиков развивается по самому негативному сценарию. За четыре недели апреля пассажиропоток уменьшился на 92%.
«Средняя занятость пассажирских кресел составила 27%», — уточняется в сообщении ассоциации.