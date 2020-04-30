Пассажиропоток отечественных авиакомпаний уменьшился на 92%

Отмечается, что в связи с распространением коронавируса ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиаперевозчиков развивается по самому негативному сценарию. За четыре недели апреля пассажиропоток уменьшился на 92%.

«Средняя занятость пассажирских кресел составила 27%», — уточняется в сообщении ассоциации.