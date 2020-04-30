    30 апреля 2020, 17:55

    Пассажиропоток отечественных авиакомпаний уменьшился на 92%

    Артур Блянихов

    Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта уточнила, насколько по итогам апреля снизился пассажиропоток российских авиакомпаний. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Отмечается, что в связи с распространением коронавируса ситуация с обеспечением устойчивой работы российских авиаперевозчиков развивается по самому негативному сценарию. За четыре недели апреля пассажиропоток уменьшился на 92%.

    «Средняя занятость пассажирских кресел составила 27%», — уточняется в сообщении ассоциации.