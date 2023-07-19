Общество 19 июля 2023, 11:44 Пассажиропоток Ижевска в 2023 году вырастет на 6%

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Ожидается, что пассажиропоток ижевского аэропорта в 2023 году вырастет до более чем 700 тысяч человек. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, если прогнозы оправдаются, то рост такси образом достигнет 6% по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что за шесть лет аэропорт Ижевска стал принимать более чем в два раза больше путешественников. Потому что в 2017 году пассажиропоток исчислялся всего 300 тысячами.

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