Общество 03 июля 2023, 11:23 Пассажиропоток авиакомпаний в России вырос более чем на 20% в 2023 году Глава Росавиации Нерадько: за пять месяцев 2023 года пассажиропоток в России вырос на 21% РИА «Новости»

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Пассажиропоток российских авиакомпаний с января по май 2023 года вырос на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, его слова привел ТАСС.

«За первые пять месяцев 2023 года пассажиропоток в России увеличился на 21% по сравнению с показателями прошлого года», — сообщил он.

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Нерадько отметил, что авиакомпании в мае 2023 года перевезли почти столько же людей, что в мае 2021 года, то есть до введения санкций со стороны западных стран.

«Ждем, что до конца 2023 года объем пассажироперевозок в России сумеет вернуться на досанкционные показатели», — добавил глава Росавиации.

Ранее Нерадько рассказал, что одним из первых в новых регионах страны восстановят аэропорт в Мариуполе. При этом он подчеркнул, что гражданские полеты на новые территории России пока что не запланированы.