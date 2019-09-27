Пассажиры рейса Москва-Минеральные Воды стали свидетелями конфликта двух женщин. Ссора переросла в драку. После приземления их привлекли к административной ответственности.

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«Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирами возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При этом обе дамы использовали нецензурную лексику, а также игнорировали замечания экипажа. По прилету авидебоширок проводили в линейный отдел полиции в аэропорту Минеральных Вод.

В их отношении были составлены административные протоколы по КоАП РФ «Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества».

Как отметила Волк, получившая телесные повреждения женщина обратилась к врачам. Они оказали ей необходимую медицинскую помощь.