Пассажирка-трансгендер устроила дебош в такси в Ленобласти. Видео

Таксист в Ленинградской области вызвался довести женщину до города, но та начала оскорблять его и его мать. Пришлось вызвать полицию. Правоохранители выяснили, что это не женщина, а мужчина.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на один из Telegram-каналов, буйная пассажирка представлялась участницей «Дома 2» Аленой Кузнецовой и прошлась не только по водителю и его матери, но и области, городу и местным жителям.

Назвавшая себя Кузнецовой пассажирка пожелала матери таксиста смерти от СПИДа.

На прошлой неделе женщина в Нижнем Новгороде решила провезти детей в такси без специального кресла. Таксист сначала отказался их везти, но потом вошел в положение и, рискуя нарваться на штраф, поехал. Вместо благодарностей он получил в конце поездки в свой адрес проклятия.