Пассажирка «Аэрофлота» отказалась надевать маску из-за религиозных соображений

Сотрудникам полиции пришлось выписать административный протокол пассажирке рейса Москва — Екатеринбург. Она отказалась надеть маску по религиозным и личным соображениям.

Во время полета женщину просили воспользоваться средством индивидуальной защиты, она согласилась, но маску так и не надела. После посадки бортпроводники вызвали полицейских, те выписали протокол, но все же сначала поинтересовались, чем вызван отказ.

Выяснилось, что маску она не носит, потому что верующая. Об этом очевидцы рассказали Ura.ru.

«Представьте Иисуса в маске!» — пересказал слова пассажирки один очевидец.

Дискуссия между пассажирами не помогла убедить женщину в том, что это несвязанные вещи. Нарушительница заявила, что, помимо религиозных соображений, у нее есть еще и личные.

Представители «Аэрофлота» пока не дали официальных комментариев.

Ранее популярный блогер решила отомстить «Аэрофлоту» за то, что бортпроводники сняли ее с рейса из-за отсутствия маски. Девушка придерживается мнения, что маски носить необязательно, ведь во время приема пищи их все равно надо снимать.