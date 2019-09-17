Пассажирам самолетов будут предлагать подушечки с никотином

Любители подымить скоро перестанут страдать от запрета на курение в самолетах. Авиакомпания Utair и табачная компания British American Tobacco (BAT) договорились о совместной акции, в рамках которой пассажирам будут предлагать изделия с никотином.

Как пишет РБК со ссылкой на директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яну Гуськову, клиенты авиаперевозчика смогут получить продукцию на некоторых рейсах начиная с 15 сентября 2019 года.

По условиям акции, подушечки будут раздавать только пассажирам старше 18 лет, которые согласятся поучаствовать в рекламной сессии и получат буклет с информацией.

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Продукт представляет собой изделие с никотином в виде небольших белых подушечек. Его необходимо поместить под верхнюю губу и подождать некоторое время, пока вещество не начнет действовать. С помощью такого изделия можно избежать непосредственного курения сигарет и дыма.

Гуськова отметила, что несмотря на действующий запрет, пассажиры все равно курят в туалетах на борту или в здании аэропортов. Акция с LYFT поможет снизить число подобных нарушений.