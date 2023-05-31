Общество 31 мая 2023, 12:56 Пассажирам российских аэропортов предложили продавать алкоголь на внутренних рейсах Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах пассажирам внутренних рейсов Freepik

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Министерство финансов России подготовило законопроект, разрешающий торговлю алкогольной продукцией в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предлагает разрешить расположенным в залах ожидания магазинам беспошлинной торговли розничную продажу алкоголя пассажирам внутренних рейсов до 30 июня 2026 года. Уточняется, что к реализации товара установят особые требования.

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В Минфине полагают, что эта мера поддержит операторов российских международных аэропортов и владельцев магазинов duty-free, которые понесли убытки из-за пандемии коронавируса и недружественных действий иностранных государств.

Ранее Минздрав предложил сократить часы продажи крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 и увеличить минимальный возраст покупателя до 21 года. Кроме того, министерство выступило за запрет на рекламу алкогольной продукции во вновь создаваемых клипах, фильмах, сериалах и видеоблогах. В Госдуме идею, связанную с запретом на продажу алкоголя лицам до 21 года, поддержали. Депутат Алексей Куринный заявил, что эти ограничения полезны обществу.