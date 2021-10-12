Пассажирам рассказали, что можно перевозить в ручной клади и багаже
Острые предметы запрещены к перевозкам в ручной клади
Путешествующим россиянам рассказали, какие предметы можно брать в ручную кладь, а какие должны находиться в багаже. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Авиакомпании запрещают перевозить в ручной клади всякие острые предметы. К ним относятся: бритвы, ножи, ножницы, пилочки, касики, штопор. Исключение составляют лишь электрическая бритва, вилка и вязальные спицы. Иногда проносить в самолет разрешают ножи с лезвиями до шести сантиметров и ножи с закругленными концами, например, для масла.
В багаже можно перевозить все колющие и режущие вещи, однако их нужно убрать в специальные чехлы. Особое внимание на пункте досмотра уделяют охотничьим ножам. Сотрудникам таможни нужно будет показать охотничий билет со вписанным номером ножа.
Всевозможные жидкости в емкости до 100 миллилитров можно брать с собой в самолет, однако они должны лежать в закрытом пакете. Все, что выше этой нормы, должно убраться в багаж. Также в ручной клади можно перевозить фотоаппарат, видеокамеру, ноутбук, планшет, смартфон, а также зарядные устройства к ним.
Весь алкоголь в ручной клади должен провозиться в закрытых фирменных бутылках и пакетах. Употреблять его на борту самолетов строго запрещено.
Детские вещи, за исключением прогулочной коляски, весом до 20 килограмм и более убираются в багаж.