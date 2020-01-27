Самолет прибыл из Владивостока. Врачи должны решить, начинать высадку пассажиров или нет. По предварительным сведениям, пассажирка, о недомогании которой стало известно медикам, — гражданка Китая.

Как рассказал руководитель пресс-службы аэропорта Роман Генис, борт действительно встал в Шереметьево в ожидании трапа. Дополнительной информацией администрация аэропорта, по его словам, не располагает.

В подмосковном Роспотребнадзоре тем временем рассказали, что пока не готовы дать комментарий: борт только приземлился. Как сообщила главный государственный санитарный врач подмосковного ведомства Ольга Микаилова, на месте работают представители Роспотребнадзора.

«В отношении борта проводится санитарно-карантинный контроль», — подтвердила Микаилова.

Позже пассажирам разрешили покинуть самолет. По информации СМИ, подозрения на вирус не подтвердились: у женщины просто поднялась температура. В российском Роспотребнадзоре рассказали, что о заболевшей пассажирке стало известно за несколько минут до приземления самолета. Представитель ведомства Анна Брычева добавила, что детали произошедшего еще предстоит выяснить.