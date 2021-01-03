Пассажир в Шереметьево дышал на соседей перегаром и хотел улететь в Челябинск. Видео

В московском аэропорту Шереметьево задержали рейс в Челябинск из-за нетрезвого пассажира. Об этом сообщило управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

О нарушителе 1973 года рождения сообщил командир воздушного судна. Пилот вызвал наряд полиции.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть аэропорта. В отношении него составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, привел сообщение РБК.

По данным челябинского журналиста Павла Зорина, пьяный пассажир также отказывался надеть медицинскую маску. Зорин выложил видео, как мужчину задерживают полицейские.

27 декабря 2020 года пассажира без маски сняли с рейса Екатеринбург — Москва. Вылет задержали на час.

До этого «Аэрофлот» объявил, что тех, кто в полете не будет носить маску, пересадят на карантинные места. Для таких пассажиров выделят последние два ряда по правому борту лайнера.