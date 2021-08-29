Пассажир устроил дебош в автобусе в Шереметьево

Пассажир рейса Москва — Симферополь устроил дебош в автобусе при транспортировке пассажиров в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

В полицию поступило сообщение, что требуется наряд из-за странного поведения пассажира.

«Прибывшие на место полицейские установили, что один из пассажиров выражался нецензурной бранью. Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть гражданина 1978 года рождения. Признаков алкогольного опьянения не выявлено», — сообщили в пресс-службе.

В результате в отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Улетел ли все-таки пассажир в Симферополь, не уточняется. По предварительным данным, от его действий никто не пострадал.

В начале августа международный аэропорт Шереметьево стал местом дебоша буйной пассажирки. Девушка в состоянии опьянения раскидала металлические столбики на стойке регистрации и пыталась нападать на людей, стоящих в очереди. Ее задержали, но перед этим женщина подралась с сотрудниками полиции.