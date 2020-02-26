Пассажир, летевший из Ирана через Москву, оказался коронавирусным

У пассажира рейса Москва — Шанхай нашли коронавирус. Мужчина летел из Ирана в Китай с пересадкой в России, и теперь власти КНР ищут всех, кто сидел рядом с ним.

Мужчина вылетел из Тегерана днем 19 февраля рейсом «Аэрофлота» SU513, он сидел на месте 16B. Около 17:00 он прибыл в Шереметьево, где провел примерно 16 часов в капсульном отеле рядом с аэропортом, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Пассажир вылетел в Китай рейсом SU206 (место 35A) 20 февраля, около полуночи он прибыл в международный аэропорт Шанхая Пудун. Там он снова поселился в гостинице, а в 09:00 22 февраля сел на поезд из Шанхая в Ланьчжоу, оттуда 23 февраля он на поезде добрался до Чжунвея.

Теперь китайские власти призывают всех, кто ехал вместе с заболевшим коронавирусом пассажиром, немедленно связаться с центром по профилактике и контролю заболеваний и добровольно пройти домашний карантин.

Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Сейчас добраться в страну из России можно только регулярными рейсами «Аэрофлота». Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что все ограничения будут продлены до 1 апреля. Кроме того, с 1 марта из-за коронавируса будет остановлено авиасообщение с Южной Кореей. Это ограничение не будет распространяться на рейсы «Аэрофлота» и «Авроры».

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределы страны. Во всем мире число зараженных превысило 80 тысяч, из них в Китае находится около 77 тысяч.