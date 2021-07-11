Пассажир из-за духоты открыл аварийный выход самолета в Шереметьево. Видео

Самолет, который должен был вылететь в Турцию из Шереметьево прошлой ночью, задержали из-за мужчины, который открыл аварийный выход. В салоне было слишком душно перед взлетом.

«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», — рассказал «360» один из пассажиров задержанного лайнера.

Еще одна женщина, которая стала заложницей ситуации, возмутилась на своей странице в Instagram, что из-за поступка этого мужчины, который захотел «спасти всех», люди просидели в самолете два часа. Она призналась, что в салоне действительно было нечем дышать.

Теперь решительному пассажиру грозит наказание за хулиганство.