Пассажир «Аэрофлота» лишился бонусов из-за слишком пухлого кота

Михаил Галин решил обмануть авиакомпанию «Аэрофлот» и лишился всех накопленных бонусных миль. Мужчина показал перед посадкой фейкового кота, потому что поправившийся питомец превышал установленную норму по весу. Пассажиру выдали посадочный талон, но в самолет он зашел уже не с худым котиком.

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«Все мили, накопленные за все время участия в программе, будут аннулированы, а счет участника — закрыт», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы перевозчика.

В «Аэрофлоте» пояснили, что исключили Галина из программы «Аэрофлот Бонус», так как он намеренно нарушил условия договора воздушной перевозки пассажиров. В частности, хозяин питомца не сдал кота в багаж, хотя вес превышал разрешенные восемь килограммов, доставал животное из переноски на борту и показал при регистрации другого кота.

«Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения: во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети», — пояснили в авиакомпании.

Про котообман Галин сам рассказал в Facebook. Он летел с пушистым любимцем Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. В Шереметьево кота взвесили, и оказалось, что он на два килограмма тяжелее нормы. После того, как пассажиров не пустили на борт, предприимчивый молодой человек попросил привезти знакомых животное поменьше. В итоге он показал сотрудникам аэропорта кошечку Фиби, а сам отправился в полет с Виктором.