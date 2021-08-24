Паспортные данные российских клиентов Оriflаmе выставили на продажу на хакерском ресурсе

Хакеры выставили на продажу паспортные данные более 1,3 миллиона российских клиентов компании Oriflame. Злоумышленники могут использовать эти сведения для оформления микрозаймов, сим-карт и телефонного мошенничества, написала газета «Коммерсант».

Журналисты нашли клиентскую базу, выставленную на продажу на одном из хакерских форумов. Компания Oriflame действительно подверглась кибератакам, которые были зафиксированы 31 июля и 1 августа. В Oriflame подтвердили, что киберпреступники заполучили доступ к информационным системам, однако заверили, что атака не затронула сведения о банковских счетах, телефонах, паролях и операциях.

Под атаку попали данные клиентов не только из России, но и из других стран СНГ и Азии, в том числе Грузии и Казахстана. По оценке аналитиков, такая база может стоить сотни тысяч долларов. В Oriflame заявили, что усилили меры безопасности и начали расследование.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества. Жулики начали предлагать людям бесплатную пиццу, чтобы заполучить доступ к банковским счетам.