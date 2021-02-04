Паспорта страховок введут в России для защиты от обмана

С апреля этого года страховщики и агенты должны будут предоставлять клиентам паспорта полисов и объяснять основные условия и риски. Эксперты считают, что ключевые информационные документы (КИД) станут дополнительной бумажкой, которую потребители будут подписывать не читая.

КИД станут обязательны для девяти самых массовых видов страхования, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Такие паспорта призваны сделать страхование прозрачным и улучшить понимание потребителей особенностей разных видов полисов. Перед подписанием договора страхования агенты начнут выдать клиенту памятку, в которой подробно расскажут об услуге. Информация должна быть написана доступным языком, без обилия юридических и финансовых терминов.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина в беседе с изданием отметила, что паспорта страховок предотвратят навязывание дополнительных услуг клиентам. Однако она опасается, что полностью решить проблему введение КИД не поможет. Есть вероятность того, что эти документы превратятся в еще одну бумажку, которую потребители будут подписывать не глядя.

С апреля КИД станут обязательными при страховании людей, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости, кроме риска ЧС; транспорта; страхования на время авиаперевозки; дополнительного страхования автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем. В список не вошли ОСАГО, ИСЖ и НСЖ, так как для них, по сообщению Центробанка, есть отдельное нормативное регулирование.