Паспорта страховок введут в России для защиты от обмана
КИД станут обязательны для девяти самых массовых видов страхования, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Такие паспорта призваны сделать страхование прозрачным и улучшить понимание потребителей особенностей разных видов полисов. Перед подписанием договора страхования агенты начнут выдать клиенту памятку, в которой подробно расскажут об услуге. Информация должна быть написана доступным языком, без обилия юридических и финансовых терминов.
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Воротилина в беседе с изданием отметила, что паспорта страховок предотвратят навязывание дополнительных услуг клиентам. Однако она опасается, что полностью решить проблему введение КИД не поможет. Есть вероятность того, что эти документы превратятся в еще одну бумажку, которую потребители будут подписывать не глядя.
С апреля КИД станут обязательными при страховании людей, выезжающих за рубеж; банковских карт; мобильных устройств; недвижимости, кроме риска ЧС; транспорта; страхования на время авиаперевозки; дополнительного страхования автогражданской ответственности; от несчастного случая в автомобиле и гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам при пользовании жильем. В список не вошли ОСАГО, ИСЖ и НСЖ, так как для них, по сообщению Центробанка, есть отдельное нормативное регулирование.