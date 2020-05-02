Паспорт иммунитета к коронавирусу может появиться в России

Россиянам в будущем могут выдавать паспорта иммунитета к 2019-nCoV. Пока говорить об этом рано — антитела к коронавирусу как следует еще не изучили.

«Идея, конечно, есть. Она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что нужно время для того, чтобы понимать, как долго запись в этом паспорте может быть актуальной.

Попова подчеркнула, что в России не выявили ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Руководитель ведомства подчеркнула, что переболевший COVID-19 какое-то время может оставаться разносчиком заразы, так как новый вирус выходит из организма долго.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекордный прирост зараженных: 9623 человека. По последним данным, всего в России сейчас 124 054 инфицированных. От болезни COVID-19, которую вызывает коронавирус, умерли 1222 пациента.