Общество 13 апреля 2024, 08:51 Паслер заявил о возможном выходе на плато ситуации с паводком в Оренбурге Губернатор Паслер: рассчитываем, что уровень Урал в Оренбурге вышел на плато РИА «Новости»

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Уровень реки Урал в Оренбурге не повышается в течение четырех часов, вероятно, он вышел на плато. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Оренбургской области Денис Паслер.

По его словам, утром в субботу уровень воды достиг отметки 1171 сантиметров.

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«Мы рассчитываем, что больше не будет повышения, это плато. Ситуация стабилизируется, а после этого начнется спад. Но обстановка сложная, пик паводка в ряде территорий еще впереди. На илекском направлении мобилизуем силы и средства», — подчеркнул глава региона.

Также Паслер заявил, что в Орске уровень реки снизился на 23 сантиметра.

«Уровень Урала в Орске сократился еще на 23 сантиметра. Город продолжает возвращаться к нормальной жизни и освобождаться от воды», — написал он.

Мэрия Оренбурга в Telegram-канале сообщила, что уровень воды в реке Сакмара также идет на снижение. За прошедшие сутки река убавила в уровне 25 сантиметров и в настоящее время находится на отметке 753 см.

Ранее более 10 домов остались без тепла из-за подтопления котельной в Оренбурге.