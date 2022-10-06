Паслер сообщил о решении конфликта мобилизованных и командования центра в Саратове | 360°

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Паслер сообщил о решении конфликта мобилизованных и командования центра в Саратове

Глава Оренбургской области Паслер: конфликт мобилизованных и командования в Саратове решен

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Конфликт, который произошел между мобилизованными оренбуржцами и представителями учебного центра и части в Саратовской области, куда их направили, решен. Он касался не условий проживания, а личных взаимоотношений. Об этом заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в Telegram-канале.

«Оренбургские офицеры, доставленные в учебный центр Саратова, имеют высокую и востребованную квалификацию. Состоялась встреча с командованием, получены пояснения по резонансной ситуации. Командование признало некорректность в высказываниях. Конфликт исчерпан», — сказал Паслер.

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Представители властей Оренбургской области проверили условия содержания мобилизованных в части в Вольске, откуда поступала информация о конфликте. Губернатор отметил, что у бойцов нет претензий к условиям в части.

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«Вопросы носили исключительно личный характер, будем разбираться индивидуально», — подчеркнул он.

По его словам, сообщения от семей оренбуржцев, которые находятся сейчас в Ульяновске, также проверили. В итоге удалось выяснить, что условия пребывания мужчин в подразделении хорошие, у них есть все необходимое.

Паслер 3 октября сообщил, что представители аппарата губернатора и военного комиссариата региона направились в Саратовскую область после жалоб мобилизованных жителей Оренбуржья о ненадлежащем отношении к ним в учебном центре и жалоб из воинской части.

Частичная мобилизация в РФ

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