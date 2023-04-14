Общество 14 апреля 2023, 15:19 Пасхальный кулич подешевел на 11% за год РИА «Новости»

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Торговая сеть «Пятерочка» посчитала, как изменилась стоимость готовых куличей и ингредиентов для их приготовления дома по сравнению с прошлым годом. На главном пасхальном блюде россияне сейчас могут сэкономить до 11%.

По сравнению с предпасхальным периодом 2022 года стоимость как готового блюда, так и набора для его приготовления сократилась на 11%. Драйверами сокращения стоимости выступили мука, сахар и цукаты.

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Приготовление классического кулича с изюмом и цукатами дома в 2023 году, согласно данным Росстата, на предпасхальной неделе в среднем по России обходилось в 382,5 рубля. Стоимость аналогичных ингредиентов из рецепта (мука, молоко, сахар, яйца, сметана, сливочное масло, изюм и цукаты) в торговой сети в тот же период составляла 371 рубль.

Таким образом, «индекс кулича» (соотношение цен на товары, к средневзвешенной стоимости по Росстату) при выборе товаров известных брендов в среднем по стране в предпасхальный период составил 97%, а при выборе товаров СТМ — 87%.

Для расчета стоимости приготовления пасхального кулича использовали классический рецепт, включающий такие ингредиенты, как: мука, молоко, сахар, сухие дрожжи, яйца, сливочное масло, сметана, изюм, цукаты. «Индекс кулича» отражает соотношение стоимости ингредиентов для приготовления кулича в домашних условиях известных брендов и товаров СТМ. Для простоты восприятия за 100% принят показатель Росстата, а «индекс кулича» показывается как доля от 100%.