Пасхальные траты россиян в среднем сократились до 658 рублей

Православные россияне 24 апреля отметят один из главных праздников — Пасху. К этому дню принято красить яйца, печь куличи и готовить творожную массу. В этом году траты россиян на традиционные блюда снизились на 2–17%, сообщило РИА «Новости».

Издание сослалось на данные ресурса «Чек индекса», который проанализировал обезличенные данные ОФД с более чем 1,1 миллиона онлайн-касс. По данным исследования, в целом россияне сократили траты, но соотношение офлайн- и онлайн-покупок увеличилось в сторону второго варианта.

«Средний чек затрат на минимальный набор к Пасхе (красители, яйца, творог, кулич) составил 658 рублей, на 2% ниже уровня прошлогодней Страстной недели», — выяснили в «Чек индекса».

На куличи стали тратить на 11% меньше, чем в прошлом году, — средний чек составил 329 рублей. А вот продажи куличей «в натуральном выражении» выросли примерно в три раза. А вот средний чек на яйца вырос на 17% и составил 130 рублей. На красители — 98 рублей, это на 2% выше прошлого года. Творог стал дороже на 10%.

Россияне стали чаще закупаться онлайн. Средний интернет-чек оказался на 38% выше по сравнению с офлайн-магазинами и составил 906 рублей. Это на 17% ниже уровня прошлогодней Страстной недели, отметили аналитики. При этом общие объемы продаж по этим показателям снизились.

Журналисты «ФедералПресс» сравнили стоимость самодельного и покупного кулича. Они выявили общую стоимость ингредиентов для выпечки в домашних условиях и сравнили цены на готовый вариант в разных магазинах.