Пашаева заподозрили в хищении жилья у душевно больной девушки

Семья Кирсановых из Москвы сообщила о хищении Эльманом Пашаевым их жилья. Все началось 23 года назад, но москвичи до сих пор не могут добиться от правоохранительных органов каких-либо действий.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, Пашаев в 1997 году якобы обманным путем прописался в квартире у душевно больной Елены Кирсановой. А после приватизировал жилплощадь девушки и оставил ее без жилья. С 2005 года пострадавшая пытается добиться правосудия, она обращалась с жалобами на адвоката во все инстанции, но ответа так и не последовало.

По словам адвоката Владимира Слащева, Пашаев вместо оплаты за жилье спаивал Кирсанову, пишет ТАСС.

«Также неясным образом он зарегистрировал с ней брак. Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал», — заявил Кирсанов.

Ранее Министерство юстиции предложило лишить Пашаева статуса адвоката. Совет адвокатской палаты Северной Осетии планирует рассмотреть дисциплинарное дело адвоката уже на следующей неделе, сообщает Национальная служба новостей.