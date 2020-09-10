Пашаева признали нарушителем адвокатской этики

Федеральная палата адвокатов подтвердила, что Эльман Пашаев нарушил этику. Он выступал защитником актера Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП.

Нарушение Пашаевым этики подтвердил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания действительно нашла дисциплинарный проступок в его действиях.

«Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии», — сказал Шаров ТАСС.

Он отметил, что пока рано говорить, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением. Более того, Совет палаты, в который комиссия передаст заключение, может и не согласиться с ее решением. Если же он будет согласен, то назначит Пашаеву меру ответственности за его проступок.

Ранее Эльман Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение Эльман Пашаев.

Он также отметил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в связи с его адвокатской деятельностью.

До этого заявления ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании признала Пашаева виновным в нарушении Кодекса профессиональной этики адвоката. По словам источника, нарушения, которые нашла комиссия, связаны с публичной активностью защитника.

19 августа Эльман Пашаев нахамил журналистке Life, которая спросила, зачем он соврал про инсульт у Ефремова. Адвокат заявил, что не говорил про инсульт, и обвинил девушку во лжи. Кроме того, он сказал, что пригласит ее, если ему вдруг понадобится свидетель, который «так нагло врет в лицо» — за это он пообещал ей заплатить.

Вскоре после этого Пашаев попытался извиниться перед журналисткой, но у него не получилось.