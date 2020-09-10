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    10 сентября 2020, 17:12

    Пашаева признали нарушителем адвокатской этики

    Нина Петлинова

    Федеральная палата адвокатов подтвердила, что Эльман Пашаев нарушил этику. Он выступал защитником актера Михаила Ефремова, которого осудили за смертельное ДТП.
    Пашаева признали нарушителем адвокатской этики

    Нарушение Пашаевым этики подтвердил вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров. Он подчеркнул, что квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания действительно нашла дисциплинарный проступок в его действиях.

    «Отмечу, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию адвоката, а именно этичность его поведения и соблюдение правил профессии», — сказал Шаров ТАСС.

    Он отметил, что пока рано говорить, какое конкретное действие Пашаева комиссия посчитала нарушением. Более того, Совет палаты, в который комиссия передаст заключение, может и не согласиться с ее решением. Если же он будет согласен, то назначит Пашаеву меру ответственности за его проступок.

    Ранее Эльман Пашаев признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ. Об этом он сообщил ТАСС.

    Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение

    Эльман Пашаев.

    Он также отметил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в связи с его адвокатской деятельностью.

    До этого заявления ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании признала Пашаева виновным в нарушении Кодекса профессиональной этики адвоката. По словам источника, нарушения, которые нашла комиссия, связаны с публичной активностью защитника.

    19 августа Эльман Пашаев нахамил журналистке Life, которая спросила, зачем он соврал про инсульт у Ефремова. Адвокат заявил, что не говорил про инсульт, и обвинил девушку во лжи. Кроме того, он сказал, что пригласит ее, если ему вдруг понадобится свидетель, который «так нагло врет в лицо» — за это он пообещал ей заплатить.

    Вскоре после этого Пашаев попытался извиниться перед журналисткой, но у него не получилось.

    Новости SMI.FM