Пашаев заявил о людях, готовых за деньги лгать о Ефремове

В пятницу в зале Пресненского суда началось заседание с участием обвиняемого в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова Андрея Гаева. Он заявил, что не получал от адвоката Эльмана Пашаева денег за показания. Сам Пашаев сообщил, что были люди, готовые за деньги наврать судье.

Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«Я не получал от Эльмана Пашаева денег за выступление в суде. Мне только оплатили перелет в Москву из Анапы, где я отдыхал», — сказал Гаев.

Несколько дней назад обвиняемый Андрей Гаев в зале суда отказался признавать вину. Следствие полагает, что мужчина дал заведомо ложные показания из личной заинтересованности. О материальном вознаграждении за лжесвидетельство представитель гособвинения тогда не упоминал. Два других обвиняемых тоже не признали вину.

Также сегодня стало известно, что суд допросит Эльмана Пашаева по делу о лжесвидетельстве на процессе в отношении Михаила Ефремова, передал ТАСС. По словам самого адвоката, были люди, готовые за деньги дать ложные показания.

«Ефремов в момент ДТП был пьян и находился под воздействием кокаина. Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулем, примерно за 100 тысяч рублей. Конечно, я отказывался», — сказал Пашаев.

Все три свидетеля были допрошены по ходатайству Эльмана Пашаева, который сейчас лишен адвокатского статуса. После вынесения приговора актеру Михаилу Ефремову суд решил, что показания этих свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными.

Смертельная авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов вылетел на своем автомобиле на встречку и врезался в фургон, водитель которого погиб.