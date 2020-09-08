Пашаев заявил, что Ефремов с первого дня был готов к своему приговору

Актер Михаил Ефремов с первого дня был готов к своему приговору. Он даже ожидал более долгий срок. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Мы были готовы к этому с первого дня. Теперь Ефремов говорит — слава богу, у меня уже есть определенность. Когда прокурор просил 11 лет, он даже глазом не моргнул», — заявил Пашаев журналистам. Его слова передает RT.

Также адвокат заверил, что к суровому приговору были готовы и члены семьи Ефремова. Все ждали, что актеру дадут как минимум 10 лет, и только Пашаев был уверен, что Ефремов получит восемь лет. По словам защитника, пока не известно, будут ли они добиваться полного оправдания, но точно обжалуют приговор.

«Время покажет», — уточнил Пашаев.

Суд признал Михаила Ефремова виновным в вождении машины в нетрезвом виде и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, актер выплатит старшему сыну погибшего Сергея Захарова штраф в размере 800 тысяч рублей. Ефремов лишен водительских прав на три года. Суд учел наличие детей у Ефремова, его хронические заболевания и государственные награды.