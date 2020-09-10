Пашаев уверен, что Ефремову отменят приговор

Адвокат Эльман Пашаев уверен, что приговор Михаилу Ефремову отменит кассационная инстанция. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, лишению прав на три года и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

О своей уверенности Пашаев заявил во время интервью на телеканале «Москва 24».

«На первую и вторую инстанцию мы не надеялись… Я уверен, что приговор развалится в кассации», — сказал он.

Адвокат добавил, что рассчитывает «по закону развалить» это дело в кассационной инстанции или Верховном суде России.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло на Садовом кольце. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, актера лишили водительских прав на три года, а также обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего Сергея Захарова в размере 800 тысяч рублей.

Ранее Ефремов сообщил, что его супруга ищет нового защитника для апелляции. До этого актер говорил, что Пашаев подставил его на восемь лет.

Сам адвокат заявил, что защищал Ефремова бесплатно. Кроме того, он уверил, что актера заставили от него отказаться. По словам Пашаева, члены ОНК попросили актера оклеветать своего адвоката, чтобы его жизнь в СИЗО стала лучше.

Члена ОНК Москвы Еву Меркачеву это обвинение удивило. Она назвала трактовку адвоката мерзостью и заявила, что в этой ситуации очевидно выбирать, кому именно верить.