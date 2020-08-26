Пашаев стал свидетелем в деле о мошенничестве. Он связал это с процессом Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова стал свидетелем по делу о мошенничестве. Эльман Пашаев считает, что на него в очередной раз пытаются оказывать давление из-за дела Ефремова.

Эльман Пашаев стал свидетелем по делу о мошенничестве, которое возбуждено в отношении жены Анзора Псунокова. Но сам Псуноков хочет сделать из Пашаева не свидетеля, а обвиняемого, уверен адвокат, пишет ТАСС. Псуноков заявил, что Эльман Пашаев днем ранее лично передал ему 1,5 миллиона рублей.

Адвокат Михаила Ефремова отрицает обвинения Псунокова. Также Пашаев добавил, что уникальный код его мобильного телефона доказывает, что в тот день он был в другом месте.

Я считаю, что все это попытка оказать давление на меня в связи с делом Ефремова Эльман Пашаев.

Ранее Эльман Пашаев уже рассказывал о давлении со стороны. По мнению юриста, некоторые лица специально обращаются с заявлениями в правоохранительные органы с целью привлечения его к уголовной ответственности. При этом адвокат заверил, что закон он не нарушал и никаких преступлений не совершал.