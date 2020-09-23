Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишился адвокатского статуса. Однако на этом его карьера не окончена. Юрист собрался баллотироваться в Госдуму.

В разговоре с «360» юрист пояснил, что еще год назад думал о том, чтобы баллотироваться в Мосгордуму. Однако тогда мысль показалась ему слишком мелкой.

«Я с прошлого года планировал. В Мосгордуму хотел баллотироваться — пошел регистрироваться, подал документы, а потом понял, что для меня это мало. Размах крыльев маленький. Дальше в Госдуму пойду», — заявил Пашаев «360».

Незадолго до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался прошлым Эльмана Пашаева. Он поручил проверить информацию о том, что экс-защитник Ефремова мог быть причастен к мошенничеству с квартирой. Как писали СМИ, Пашаев мог обманом лишить владельцев своих законных квадратных метров, прописавшись в квартире, а затем приватизировав ее.

Повышенное общественное внимание Эльман Пашаев получил после процесса по делу Михаила Ефремова. 8 июня актер устроил смертельное ДТП в центре Москвы, за что 8 сентября получил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей, который должен выплатить семье погибшего.