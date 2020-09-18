«Мне развязали язык»: Пашаев рассказал, чем займется после лишения статуса адвоката

Эльман Пашаев продолжит работать с гражданскими, арбитражными и семейными делами. В разговоре с «360» он отметил, что для этого не требуется статус адвоката.

«Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять [деятельность]. [Настроение] боевое. Зато язык развязали мне, знаете, с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан», — сказал Пашаев.

18 сентября Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания лишил Пашаева адвокатского статуса после резонансного уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Пашаев защищал артиста в суде.

Дисциплинарное производство в отношении Пашаева возбудили по инициативе президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко. Представление о лишении Пашаева направлял в адвокатскую палату и Минюст России. В министерстве отметили, что Пашаев в ходе судебного процесса по делу Ефремова своими высказываниями нарушил закон об адвокатской деятельности и Кодекс профессиональной этики.

Суд отправил Ефремова за решетку на восемь лет после аварии, в которой погиб курьер Сергей Захаров. Актер распрощался с Пашаевым и больше не пользуется его услугами.