Пашаев раскрыл подробности знакомства с Ефремовым

По словам адвоката, в суде он представлял интересы одной девушки, которая завела себе двух любовников и хотела избавиться от одного из мужчин через уголовное дело.

«Один из ее любовников — мой близкий друг, другой любовник — друг Ефремова, тоже очень известный актер», — рассказал Пашаев.

Защитник пояснил, что в суде друг Ефремова хотел показать девушке, кого она может потерять в его лице. Но в распоряжении Пашаева оказались видеозаписи его встреч с любовницей. Так как друг Ефремова был семейным человеком, то для него это был бы серьезный удар. Но адвокат не пошел на этот шаг, объяснив это моральными принципами.

«Я его перед любовницей опозорил жутко. Он, дурак, не понимает, что это моя работа. Об этом никто не знал, я и сейчас не называю имена», — пояснил Пашаев.

После того случая, когда он не стал обнародовать видеоматериалы, и обратился Ефремов, который рассказал ему, что его друг, против которого выступал Пашаев, несмотря на свою спасенную репутацию, распускал против адвоката слухи и настраивал всех против него.

На минувшей неделе Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в пьяной аварии со смертельным исходом. Он приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Защита актера подала апелляцию. В данный момент Ефремов находится в московском СИЗО «Водник».

ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. Нетрезвый Ефремов за рулем внедорожника на скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном под управлением Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Сам Ефремов долго не признавал свою вину. Только в последний день судебного заседания он заявил, что несет ответственность за аварию.

От услуг адвоката Эльмана Пашаева актер отказался. При этом сам защитник заявил, что работал бесплатно и доволен тем, как он провел процесс. Адвокат утверждает, что Ефремов признал вину вместо своего друга, чье имя раскрыть не позволяет адвокатская этика.