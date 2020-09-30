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    30 сентября 2020, 20:32

    Пашаев раскрыл подробности своего найма Ефремовым

    Арина Гудилова

    Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, рассказал подробности о своем найме. Он опроверг данные о том, что на его кандидатуре настояла жена артиста.
    Пашаев раскрыл подробности своего найма Ефремовым

    В беседе с kр.ru бывший адвокат поделился, что версия о том, что на выборе его в качестве адвоката якобы настояла жена артиста Софья Кругликова и из-за чего Ефремов потом с ней поругался, неправда. По словам Пашаева, Кругликова изначально была категорически против него.

    «Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете», — сказал Пашаев.

    Он добавил, что затем ее зауважал, потому что она всегда записывала его разговоры с Ефремовым.

    «Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял», — заключил юрист.

    В начале лета Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон, двигавшийся по встречной полосе. Находившийся в нем Сергей Захаров погиб в реанимации от полученных травм.

    Суд признал актера виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. На днях Ефремов подал апелляцию на свой приговор, он просил смягчить наказание и пожаловался на Пашаева.

    Новости SMI.FM