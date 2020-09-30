Пашаев раскрыл подробности своего найма Ефремовым

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев, защищавший интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, рассказал подробности о своем найме. Он опроверг данные о том, что на его кандидатуре настояла жена артиста.

В беседе с kр.ru бывший адвокат поделился, что версия о том, что на выборе его в качестве адвоката якобы настояла жена артиста Софья Кругликова и из-за чего Ефремов потом с ней поругался, неправда. По словам Пашаева, Кругликова изначально была категорически против него.

«Как я с ней вначале разговаривал, вы не представляете», — сказал Пашаев.

Он добавил, что затем ее зауважал, потому что она всегда записывала его разговоры с Ефремовым.

«Так что выбрал меня сам Ефремов, никто не заставлял», — заключил юрист.

В начале лета Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон, двигавшийся по встречной полосе. Находившийся в нем Сергей Захаров погиб в реанимации от полученных травм.

Суд признал актера виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. На днях Ефремов подал апелляцию на свой приговор, он просил смягчить наказание и пожаловался на Пашаева.